10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円安の6万3770円と急落。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては409.27円安。出来高は3569枚となっている。 TOPIX先物期近は3830ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.6ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63770