10日、枕崎市でふるさと納税の返礼品の撮影会が行われました。枕崎市で行われたのは、ふるさと納税の返礼品の撮影会です。10日は柑橘類を使ったシロップやジャムなどの撮影が行われました。返礼品がより魅力的に見えるように、フードコーディネーターが周囲に装飾を施しながら、商品の配置などを調整。それをプロのカメラマンが撮影します。（事業者）「カツオだけではない南国・枕崎の魅力を届けたい