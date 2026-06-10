これからの気象情報です。 11日(木)は、各地で暑さが増す見込みです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆6月11日(木)の天気 ・上越地方 穏やかな晴れの天気になるでしょう。 最高気温は23～24℃と日中は汗ばむ陽気ですが、朝晩はヒンヤリしそうです。 服装でうまく調節をしてください。 ・中越地方 昼ごろまでは、日差しがたっぷり届くでしょう。 山沿