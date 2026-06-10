塾の教室で教え子の生徒の下半身を触るなどした疑いで、塾講師の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、福山市東川口町の塾講師の男（41）です。警察によると男は2026年4月、勤務先の福山市内にある学習塾の教室で、10代の女子生徒の下半身を触るなどした疑いです。調べに対し「一切身に覚えのないことです」と容疑を否認しています。男と女子生徒は講師と教え子の関係で犯行当時、教室に2人でい