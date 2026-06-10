北は北海道から南は沖縄まで全国各地のご当地パンが一堂に集まるイベントが10日から鹿児島市で始まりました。人気で入手困難なパンも勢ぞろいし、訪れた人はかごいっぱいに買い求めていました。（仁田尾美菜キャスター）「山の形をした水色のパン。中にカレーが入っていて富士山カレーパンという山梨の名物。他にも全国の有名なパンが一堂に集まっている」10日から鹿児島市のオプシアミスミで始まったのは、