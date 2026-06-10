クマの目撃件数が過去最多を更新するなか、県は野生生物による被害対策を検討する会議を開きました。 県は最新のクマの推定生息数を公表し、中央値で8747頭(推定幅4534～1万7470頭)になったと発表しました。 ■県鳥獣被害対策支援センター 小根沢元浩所長 「令和6年度までは1400頭という推定で上振れの可能性が高いとみているが、増加している可能性はかなり高い。」 2025年度は過去最多の1005頭が捕