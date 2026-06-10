広島市の松井市長が全国市長会の会長に再選されました。6月開会する市議会では、次の市長選挙への立候補を表明する見通しです。全国市長会の会長を務めてきた広島市の松井市長。10日開かれた市長会の総会で、会長の再選が決まりました。任期は10日から2年間です。一方、現在4期目を務める広島市長の任期は、2027年4月11日までです。市長会会長の任期途中に市長の任期満了を迎えることになるため、会長に再選された場合、次の