鹿児島市が建設を目指す新たなスタジアムは、与次郎地区の2か所を比較した調査が終わり候補地が絞られつつあります。そうした中、「スタジアムを考える会」が開かれ、全国各地の事例が紹介されました。鹿児島には、どんなスタジアムがふさわしいのでしょうか？県サッカー協会やラグビーフットボール協会、鹿児島ユナイテッドFCが開いた「スタジアムを考える会」。県議や鹿児島市議など約30人が参加しました