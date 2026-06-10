シンガポールメディアの聯合早報は9日、4月の訪韓外国人の「グローバル韓流消費額」が過去最高を記録したと報じた。韓国観光公社のデータによると、今年4月に韓国を訪れた外国人による「グローバル韓流消費額」は1兆3300億ウォン（約1400億円）に達した。前年同月比54．6％増となり、単月として過去最高を記録した。韓国・聯合ニュースによると、韓国の人気グループ BTS（防弾少年団）が3月にソウル・光化門広場でカムバック公演を