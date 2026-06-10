中国の第15次五カ年計画（2026〜2030年）では、「新型蓄電・エネルギー貯蔵技術の大幅な発展」方針が打ち出されています。新型電力システムの構築やカーボンピークアウト目標の実現を支える重要な基盤として、中国のエネルギー貯蔵分野は近年、急速な発展段階に入っています。こうした中、中国が独自に開発した出力105メガワットの2極高速同期モーター「儲龍105号」がこのほど、山東省肥城市の300メガワット圧縮空気エネルギー貯蔵