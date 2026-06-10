フィギュアスケート男子で五輪2大会連続金メダルでプロとして活動する羽生結弦さん（31）が、NHKと人気デュオ「ゆず」によるNHK東日本大震災15年震災伝承ソング「幾重」とのコラボレーションが実現した。仙台市出身で被災経験がある羽生さん自らが振付を行い、楽曲に合わせた情感たっぷりの演技を披露。500回以上も楽曲を聞き込むなど本気の準備を経て、全力で舞った。今月11日以降にNHKで放送される。以下は演技後に行われた合