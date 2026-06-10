日本バレーボール協会（JVA）は10日、元男子日本代表の佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕された事案を受け、今後の具体的な対応策を発表した。 JVAは、今回の事案について「関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。その上で、今後二度と同様の事態を招かないための強化策を提示した。 これまでJVAは、代表