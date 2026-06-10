◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月10日みずほペイペイ）阪神の先発・大竹耕太郎投手（30）がソフトバンク時代から師と仰ぎ、自主トレもともにしてきた和田毅氏（45）が毎日放送の中継でゲストを務めた。今季から和田氏の現役時代の背番号21を背負う大竹について「自主トレは4年くらいやりました。最初のころの大竹は自分の考えを持っている投手で、そこから自分の考えの枠から出るのが難しいタイプだった。でも、い