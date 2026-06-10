《みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか?……っていう世界線にしたいのか、、、》作家の乙武洋匡氏が6月9日午前、Xにこうポストした言葉が共感を呼び、10日12時時点で表示回数が2434万回となるなど、注目されている。投稿の発端となったのは、モデルでタレントの藤田ニコルが6月7日、Xに投稿した、5月に生まれた第1子を抱いてお宮参りをした、着物姿の写真だった。この投稿に一部のXユ