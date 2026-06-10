タレントの大沢あかね（40）が2日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にマンスリーパートナーとしてゲスト出演。芸能活動の休業中に「元気をもらった」テレビ番組を明かす場面があった。大沢は09年にお笑いタレント・劇団ひとりと結婚。10年に長女、16年に長男、19年に次女を出産。第3子を出産した後、2年半育児のため休業した。大沢は「バラエティーを3年ぐらい休んでいたから。子育てで」と回顧