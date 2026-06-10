6月9日、元「モーニング娘。」の辻希美が、バラエティ番組『踊る! さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演した。高校生になった長男に関するエピソードを語ったが、その内容がSNSをざわつかせている。この日は、「パパママの心配事を解消」がテーマで、瀬戸朝香やギャル曽根、照英など、子どもを持つタレントが出演し、子育ての悩みについてトークを展開した。辻は、15歳になった長男に関する悩みを語った。「中学時代、長男は