札幌市の大通公園で開幕した初夏の風物詩「YOSAKOIソーラン祭り」＝10日午後札幌市中心部の大通公園で10日、初夏の風物詩「YOSAKOIソーラン祭り」が開幕した。国内外から約275チーム、約2万7千人が参加。14日までの期間中、市内17会場で華やかな演舞を披露する。オープニングイベントでは、色とりどりの衣装をまとった踊り手たちが鳴子を手にステージに登場。力強いかけ声とともに、北海道の民謡「ソーラン節」のフレーズを入