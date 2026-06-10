三井物産や三菱商事が参画するロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」を巡る取引について、政府は米国のロシア制裁から除外する措置を延長する方向で米財務省と最終調整に入った。複数の関係者が10日、明らかにした。