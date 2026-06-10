サッカー・浦和レッズは10日、中島翔哉選手が契約満了に伴い、今シーズン限りでチームを離れることを発表しました。現在31歳の中島選手は、2023年にアンタルヤスポル(トルコ)から浦和レッズに加入。6年ぶりとなるJリーグ復帰を果たすと、(百年構想リーグを含む)4シーズンで57試合に出場し3得点をマークしていました。中島選手はクラブを通じて退団コメントを発表。「浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる