米原子力艦船が日本へ寄港する際、米軍が従前は外務省に通報していた艦長名と乗組員数を、今後は伝えない運用に切り替えたことが分かった。米側が同省に「安全保障上の観点から控える」と説明した。同省などが10日、明らかにした。