日本銀行は１０日、植田和男総裁が肝嚢胞（のうほう）感染症の治療のため９日から入院したと発表した。入院期間は２週間程度を見込み、１５、１６日の金融政策決定会合は欠席する見通しだ。日銀の金融政策は総裁と２人の副総裁、６人の審議委員の計９人の政策委員が多数決で決める。植田氏は意見書を提出するが、議決権は行使できないため、８人で多数決を行う。日銀によると、植田氏は入院中もリモートワークで公務を行う。