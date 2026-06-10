◇交流戦中日―ロッテ（2026年6月9日ZOZOマリン）この試合で敗れたら自力Vが消滅する可能性のある中日が、初回から打線がつながり5得点を挙げた。1回、先頭バッターの岡林が粘ってまず四球で出塁すると、2番・鵜飼のレフトへの二塁打でまず先制。1死後に4番・阿部が四球を選び、2死となったあと、6番・細川が2点適時二塁打、7番・石川がライトスタンドに飛び込む4号2ラン。打者一巡の猛攻で、先発のドラ1ルーキー・桜井