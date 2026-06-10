健康な女性が、仕事の都合などで将来の妊娠や出産に備えて卵子を凍結保存する「社会的卵子凍結」の助成制度をめぐって、地域格差が課題となっている。政府は今年度からはじめる新たなモデル事業（「卵子凍結による妊孕性（にんようせい＝こどもを授かるための能力）温存等にかかる課題検証のためのモデル事業」）で、卵子凍結を行う未婚の女性には1人・1回あたり20万円を支援する。国は、その費用を都道府県に支給する。最も、この