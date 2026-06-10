自民党総裁や衆議院議長を務めた河野洋平氏が、今月8日に亡くなっていたことがわかりました。89歳でした。河野氏は1937年生まれ、67年に父の地盤を引き継いで初当選し、衆議院議員を通算14期つとめました。息子は自民党の河野太郎・元外務大臣です。河野氏は、76年には自民党を離党して新自由クラブを結成しましたが、86年に復党した後、92年には宮沢内閣で内閣官房長官をつとめました。93年に自民党が野党に転落した後、自民党の