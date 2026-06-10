せつない終幕だった。また、明かされた謎と残されたままの謎も気になった。6月9日（火）に最終話（第9話）が放送された高橋一生主演の『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）。新興IT企業「NEOXIS」の創業社長・根尾光誠（高橋）は、業界トップに立つため手段を選ばず会社を拡大させてきた、傲慢で冷酷無比な男。たくさんの人間から恨みを買ってきたが、ある日、神社の階段から何者かに突き落とされてしまう。意