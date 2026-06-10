6年前に発生した金沢市の繁華街で2人が死傷した連続ひき逃げ事件。亡くなった女性の遺族が所有者などにも損害賠償を求めていた控訴審で10日、名古屋高裁金沢支部は、遺族側の訴えを棄却しました。この事件は、2020年の12月、当時19才の少年が酒を飲んだ後に車を運転し、相次いで2人をはね、このうち高齢女性1人を死亡させたものです。 地裁の民事判決では、飲酒運転をした元少年にのみ約4860万円の支払いが命じられましたが、