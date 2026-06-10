5月16日に84歳で亡くなった、小松マテーレ元会長・中山賢一さんのお別れの会が石川県能美市で営まれ、経済界などから約1100人が参列しました。中山さんは石川小松市出身で、1964年に小松マテーレの前身となる小松精練に入社。 1987年の社長就任以降、会長、名誉相談役を歴任し、2023年の退任まで40年近くにわたり、会社をけん引しました。高度な染色技術を基盤にファッション性や機能性に優れた商品の開発を進め