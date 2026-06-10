競泳女子で２０２４年パリ五輪代表の平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１０日、都内で日本オリンピック委員会の橋本聖子会長と面会し、米スポーツ界の現状などについて意見を交わした。神奈川・日大藤沢高卒業後、米・テネシー大へ進学。ほぼ前例のない道に進んだ平井に対し、橋本会長は多くの質問を投げかけたという。平井は「米国にすごい興味を持ってくださって、水泳の環境もそうだが、どういうトレーニングを積んでいる