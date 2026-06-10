敵地パイレーツ戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツに12-3で勝利した。球団の公式TikTokはナインらの球場入りの動画を公開。指揮官のまさかのスタイルに爆笑が広がっている。敵地ピッツバーグに乗り込んだドジャース。ナインは思い思いの装いで球場入りした。そんな中、異例のスタイルで登場したのはデーブ・ロバーツ監督だ。かついでいたのは、なぜかゴル フバッグ。笑顔で歩を進めた。球団