飼い主さんが出かけることを察して不機嫌そうな表情を浮かべる猫。ふと足元を見てみると…？行ってほしくないという強い意思を感じる行動が反響を呼んでいます。 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で12.4万回も表示され、1.1万いいねを記録。「かわいい」「猫が乗れるものは猫のものです」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：耳を横に伸ばして『不満そうにしていた猫』→足元には……可愛すぎる行動