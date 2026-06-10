暑い季節でも、冷房対策や日差しが気になる日に軽く羽織れるアイテムがあると便利。今回は【ユニクロ】から、大人女性の夏コーデに取り入れやすい羽織りアイテムをピックアップしました。UVカット機能付きのアイテムや、さらっと着やすい素材感のものなど、夏のお出かけに活躍してくれそうです。カーディガンやパーカ、シャツなど、シーンに合わせて取り入れやすいアイテムを紹介します。 さらっと羽織