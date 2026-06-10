飼い主さんの膝の上は、多くの猫ちゃんの癒しスポット。そんな飼い主さんの膝の上をめぐる猫ちゃんたちの戦いが、15万表示を超えて話題となっています。お互いに一歩も譲らない猫ちゃんたちの光景には、「負けられない戦いがそこにはある」「なんたる大技をｗ」と、たくさんの声援が寄せられることとなりました。 【写真：膝の上でくつろぐ猫→もう1匹が近づいてきた結果…絶対に『場所を奪われたくない猫の行動』】 『飼い主