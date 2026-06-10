敵地パイレーツ戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツに12-3で大勝した。2-2と同点の7回、36分も攻撃を続け一挙10得点。パイレーツ地元局も話すことがなくなったのか、ドジャース投手陣に触れるほどだった。7回のドジャースの攻撃。ラッシング、フリーランドがともに左前に運び、無死一、三塁で大谷翔平が打席に入った。敵捕手デービスの三塁への牽制が、走者に当たる悪送球となって勝ち越し。無