「妊娠前の健康管理」を意味する「プレコンセプションケア」について、短大生たちが学びました。企画した福岡県飯塚市の担当者は、妊娠や性に関する正しい知識を早い時期から持って、将来を考えてほしいとしています。 ■中村安里記者「こちらの短期大学では、学生たちが意見交換しながら、妊娠やライフプランについて学びを深めています。」福岡県飯塚市の近畿大学九州短期大学で6月10日、保育科の1年生を対象に開かれたのは