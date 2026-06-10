漫才師のオール巨人(74)が10日、自身のX(旧ツイッター)を更新。“UFO”写真を公開した。 【写真】窓を開けてもこの光…地球で悪さするんやったら、パンパンやで！ 「空を撮影してると??何これって有りますよね…僕それがたまにあって…」とつづり、4枚セットの写真を投稿。2019年に公開して話題となった夕焼け空の“赤いUFO”と並べて紹介したのは、白い光の筋が2本、空に浮かぶ画像だ。 「UFO研究会のメンバ