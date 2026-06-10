モデルで女優、歌手のカーラ・デルヴィーニュが、緊急の歯の治療が必要になったため、ツアーの初日公演を危うくキャンセルすることになりそうだったことを明かした。先日行われたベルリンでの公演の前夜、「かなりエグい歯科処置」が必要になり、パフォーマンスが出来なくなりそうだったという。 【写真】ポップなステージング！美人だから出来る!? ザ・サン紙によると、カーラはステ&#