東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモです。梅雨前線のある法則についてお話します。『梅雨前線七五三の法則とは？』梅雨前線七五三の法則とは、自分が住んでいる地域から梅雨前線がどれくらい離れた所にあるかによって、大体の天気も分かるという法則です。ポイントは7と5と3です。自分の住んでいる地域が梅雨前線から700キロ以上離れていたら、天気は晴れとなります。同様に、500キロ程度だとくもりに、300キロ以下だと