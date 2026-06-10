東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【11日の天気図】九州北部は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。梅雨前線は沖縄の南にまで離れ、しばらく晴れる日が続きそうです。【11日の天気】九州北部は朝から日差しがたっぷりと届きそうです。午後にかけても天気の崩れはなく、洗濯日和となるでしょう。【11日の気温】最低気温は20℃を下回る所がほとんどですが、最高気温は30℃以上と