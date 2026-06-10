衛星インターネットのStarlinkは専用キットに含まれるルーターやアンテナを設置し、低軌道衛星を通じた高速・低遅延のデータ通信を利用できます。そんなStarlinkは一部地域で専用キットの無料レンタルを行ってきましたが、この方針を転換して月額10ドル(約1600円)のレンタル料を徴収するようになったことが報じられました。Another Price Hike: Starlink Adds $10 'Monthly Kit Fee' for New Users | PCMaghttps://www.pcmag.com/n