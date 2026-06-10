6月8日に徳島県で発生した線路脇の斜面崩壊の影響で、JR土讃線の一部区間で運休が続いていますが、6月11日の始発から運転を再開することがわかりました。JR四国によりますと、6月8日午前2時頃、徳島県の土讃線坪尻駅と箸蔵駅の間で斜面が崩れて土砂が線路をふさぎました。この影響で琴平駅から阿波池田駅の間で特急列車と一部の普通列車が終日運休となっていますが、11日の始発から特急列車、普通列車ともに運転を再開することがわ