岡谷市の県道で、男性が大型トレーラーにはねられ死亡したひき逃げ事件で、逮捕された男の身柄が10日、検察に送られました。男は、勤務先から走行をやめるよう指示されるまで、走り続けていたということです。死亡ひき逃げ事件に関連し10日、警察が公開した1台の大型トレーラー。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕された群馬県伊勢崎市の会社員、大澤勝央容疑者42歳の身柄が長野地検諏訪支部に送られま