四万十川の未来を考えるシンポジウムが6月10日、高知県四万十市で開かれました。10日、四万十市で開かれた「四万十川NBS国際フォローアップシンポジウム」は、四万十川の現状を知ってもらい、四万十川の未来について考えてもらおうと、生態系の調査や研究などをおこなう東京の生態系総合研究所が企画するものです。NBS＝ネイチャー・ベースド・ソリューションとは、地域の自然に根ざした対策を指すもので