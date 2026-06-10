特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、高知県の南国警察署は6月10日、香南市のコンビニ店員に感謝状を贈りました。10日、南国警察署の奥田貴之助署長が感謝状を手渡したのは、ローソン野市町西野東店のアルバイト・福井唯斗さんです。福井さんは2026年4月4日、50代の男性が店内で8万5000円分の電子マネーカードを購入しようとしたため、不審に思って使い道を尋ねました。男性は「LINEでやり取りしている女性と会