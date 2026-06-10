◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセンため込んだエネルギーを、ラストで爆発させた。メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は栗東・ＣＷコースで単走。楽な手応えで直線に向くと、持ったままで加速した。ゴール前で、闘志に一層火が付き、豪快なフォームで脚力をアピール。ラスト１ハロンは１０秒９を叩き出した。この日の最速