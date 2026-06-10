6人が死亡した新名神の事故。きょう午後、三重県の津地裁で始まった初公判で、検察側はトラック運転手が、事故直前まで「TikTokを見ながら運転していた」と指摘しました。 【写真を見る】｢TikTokの料理動画をスクショしようと…｣トラック運転手“13秒のわき見運転”で6人死亡 遺族 ｢事故で済まされない『殺人』と強く感じる」三重 ことし3月、3連休初日の未明に起きた大事故。高速道路上に残された大破した2台の乗用車は、真っ黒