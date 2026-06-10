海外オークションへの出品を請け負うとウソを言い、高級腕時計をだまし取ったとして、29歳の男が逮捕されました。男は元中日ドラゴンズ・山粼武司さんの息子です。 【写真を見る】元中日ドラゴンズ･山粼武司氏の息子(29)を逮捕 海外オークションで高値で売れるとウソ… 男性から高級腕時計をだまし取った疑い 逮捕されたのは、住居・職業不詳の山粼大貴容疑者29歳です。警察によりますと、山Ŀ