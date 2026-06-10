◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦慶大７―０函館大＝８回コールド＝（１０日・神宮）５年ぶり１３度目の出場となった慶大が、１６年ぶり４度目の出場の函館大を８回コールドで下し、８強入りを決めた。今秋ドラフト候補左腕・渡辺和大（４年＝高松商）は、最速１４６キロの直球にスライダー、チェンジアップなどを交えて６回２安打無失点、１０奪三振の好投でチームの勝利に貢献。１１日の準