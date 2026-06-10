車を走行させながらスマートフォンなどを使用する「ながら運転」による事故は後を絶たない。罰則強化も進んだが、流行のゲームや動画視聴などをしながら運転する人はなくならない。2016年、愛知県一宮市でゲーム「ポケモンGO」をしながら運転していた男のトラックに、小学4年則竹敬太さん＝当時（9）＝がはねられ死亡。18年には新潟県南魚沼市の関越自動車道で、スマホで漫画を読んでいた男のワゴン車にバイクの女性＝同（39）