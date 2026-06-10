皇族の数を確保するための「立法府の総意案」がまとまりました。【画像】衆院議長公邸の様子衆参両院の正副議長は、与野党の代表者との協議で女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧宮家の男系男子を養子に迎える案を「了」とすることを「立法府の総意」としてとりまとめました。このあと高市総理大臣に手渡し法案の作成を進めるよう要請する予定です。一方、立憲民主党は養子案について反対姿勢を示していて、党幹部は法案