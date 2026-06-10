1989年11月に亡くなった俳優松田優作さんの長女で歌手、タレントの松田ゆう姫（38）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に水曜コメンテーターとして生出演。新妻の立場から新婚夫婦間の放屁（ほうひ）について問題提起した。今放送のメールテーマは「もう時間の問題と感じていること」だった。松田は今年1月にDリーガーでアーティストのKTRこと後藤慶太郎との結婚を発表。新妻の松田が「この前あっち（夫）が調べ